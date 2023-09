Italia-Macedonia, è giallo: la reazione di Mancini alla prima formazione di Spalletti

CalcioWeb

E’ in corso Macedonia del Nord-Italia, sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. La squadra di Luciano Spalletti non potrà permettersi un passo falso dopo il pareggio tra Ucraina e Inghilterra. Inizio con il botto per l’allenatore ex Napoli, chiamato a conquistare il passaggio del turno.

Il percorso con Roberto Mancini è ormai alle spalle e nelle ultime ore si è aperto un vero e proprio giallo, pochi minuti prima della sfida contro la Macedonia del Nord. Come conferma una foto social l’attuale allenatore dell’Arabia Saudita avrebbe messo ‘Mi piace’ all’Account ufficiale della Nazionale italiana che annunciava l’11 ufficiale. Qualche minuto dopo il like è sparito.