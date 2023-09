L’Italia di Spalletti c’è! Frattesi goleador e tre punti d’oro contro l’Ucraina

CalcioWeb

Tre punti importantissimi per la classifica e per il morale. Prima vittoria per Luciano Spalletti sulla panchina azzurra dopo il pareggio contro la Macedonia e la situazione del girone è meno preoccupante. L’Italia affronta a San Siro l’Ucraina in una partita assolutamente da non sbagliare.

Novità di formazione per Spalletti con Zaccagni e Zaniolo a completare il reparto con Raspadori, a centrocampo spazio a Barella, Locatelli e Frattesi, in difesa c’è Scalvini. Gli ospiti rispondono con Yarmolenko, Sudakov e Dovbyk.

L’avvio di partita dell’Italia è importante, ci prova subito Di Lorenzo. Occasioni anche per Zaccagni e Raspadori, poi gli azzurri passano con Frattesi, al secondo gol in Nazionale. Gli azzurri sono in controllo e il raddoppio arriva al 29′ ancora con Frattesi, bravo a sfruttare un pallone ‘sporco’. Donnarumma si riscatta e salva su Sudakov, al 41′ non può nulla su Yarmolenko. L’Ucraina rientra in partita.

Due occasioni all’inizio del secondo tempo, poi Spalletti si gioca le carte Gnonto e Biraghi. Ci prova ancora Raspadori, poi pericoloso Locatelli. L’Italia si difende bene ma non riesce a chiudere il match. Finisce 2-1. Gli azzurri a 7 punti con Ucraina e Macedonia ma con una partita in meno.