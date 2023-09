Italia-Ucraina: Spalletti annuncia il nome del portiere titolare

CalcioWeb

Si avvicina una partita importissima per il futuro della Nazionale italiana verso la qualificazione ai prossimi Europei. La squadra di Luciano Spalletti è reduce dal deludente pareggio contro la Macedonia e non potrà permettersi un altro passo falso. La squadra non è stata in grado di mantenere il vantaggio di Ciro Immobile e le critiche nei confronti di Donnarumma sono state furiose. Il portiere classe 1999 è stato considerato responsabile sul gol del pareggio.

Gigio non è in discussione, almeno nelle intenzioni di Luciano Spalletti. “Donnarumma sarà titolare. Non gli viene perdonato di essere un ragazzo prodigio che ha bruciato le tappe. È normale commettere errori, ma bisogna stare attenti: i ragazzi prodigio devono avere rispetto del talento che gli è stato donato altrimenti diventa presunzione”.

Sulla notizia di un rifiuto di Verratti alla convocazione, il Ct azzurro ha dichiarato: “non ho fatto in tempo a telefonare a tutti ma lui l’ho chiamato. E non mi sembra mi abbia detto così… anzi mi ha detto che gli ha fatto molto piacere aver ricevuto questa chiamata e di voler dare una mano, pur andando a giocare distante. Pure Bonucci mi ha detto la stessa cosa, anche lui vuole essere di aiuto alla Nazionale. Così mi hanno risposto tutti coloro a cui ho chiamato”.