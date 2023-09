Juventus, Allegri: “chiudere quarti sarebbe un grande risultato”, poi Condò lo smonta

CalcioWeb

La Juventus è reduce dalla pessima prestazione nel match della 5ª giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono stati sconfitti in trasferta contro il Sassuolo e la partita ha fatto emergere evidenti problemi dal punto di vista dell’organizzazione. Il risultato di 4-2 rappresenta un primo campanello d’allarme e la reazione nel turno infrasettimanale contro il Lecce è obbligatoria.

La squadra è attrezzata per la vittoria dello scudetto, calciatori del calibro di Danilo, Rabiot, Chiesa, Vlahovic rappresentano un lusso. Non è delle stesso avviso Massimiliano Allegri: “la Juve deve vincere il campionato? No, non è così perché è iniziato un ciclo nuovo per noi. Se dovessimo chiudere al quarto posto sarebbe un grande risultato e su questo bisogna essere realisti, servirà una fatica enorme partita dopo partita”, le dichiarazioni nel post-partita.

La reazione di Condò

Il giornalista Paolo Condò ha smontato le dichiarazioni di Allegri. “Io sono d’accordo con Allegri quando dice che non deve vincere il campionato, ma non lo sono nel momento in cui dice che arrivare tra le prime quattro è un ottimo risultato per la sua squadra. Non è un grande risultato, l’arrivare tra le prime quattro per la Juventus dovrebbe essere solamente il minimo”.