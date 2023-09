Juventus, Allegri svela in conferenza il sostituto di Alex Sandro

CalcioWeb

La Juventus è una seria candidata alla vittoria dello scudetto e l’inizio di stagione ha confermato la forza dell’organico. In 4 partite la squadra di Massimiliano Allegri ha collezionato 10 punti, frutto di 3 vittorie contro Udinese, Empoli, Lazio e il pareggio casalingo contro il Bologna.

E’ andata in scena la conferenza stampa di vigilia dell’allenatore bianconero e le indicazioni più importanti sono arrivate sul sostituto di Alex Sandro, costretto a fermarsi per la lesione al bicipite femorale: “Vlahovic ha un po’ di mal di schiena e Chiesa il flessore un po’ affaticato ma sono a completa disposizione: nel reparto d’attacco stanno tutti bene. Per la partita di martedì ci saranno rotazioni, per la partita di domani vediamo l’allenamento di oggi. Senza Alex Sandro, Huijsen da adesso resterà in pianta stabile con noi”.

Sulla partita: “bisogna alzare le antenne perché c’è troppa euforia in giro. Da una parte è bello, dall’altra ci toglie energia e soprattutto attenzione. Siamo solo alla quinta partita, col Sassuolo sono sempre state partite combattute: troveremo una squadra tosta e con voglia di grande rivalsa”.

Chi è Huijsen

Dean Huijsen è un difensore centrale olandese, classe 2005. E’ fortissimo fisicamente e in grado di giocare sia a destra che a sinistra ed è abile anche a trasformare i calci di rigore. Cresciuto nelle giovanili del Malaga, il salto di qualità si è registrato alla Juventus a partire dall’Under 17. E’ paragonato a De Ligt per le qualità tecniche e fisiche.