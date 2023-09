La Juventus si riscatta: blitz sul campo dell’Empoli e terzo posto in classifica

CalcioWeb

La Juventus riscatta la brutta prestazione contro il Bologna e torna al successo nel campionato di Serie A. Si sono disputate altre due partite della 3ª giornatadel massimo torneo italiano e la notizia più importante riguarda il ritorno al successo della squadra di Massimiliano Allegri. Non si sblocca la classifica dell’Empoli, ancora fermo a zero punti.

I bianconeri si schierano con la solita coppia formata da Chiesa e Vlahovic, sulla destra spazio a McKennie al posto di Weah. I padroni di casa rispondono con Cambiaghi e Baldanzi alle spalle di Caputo.

La partita si sblocca al 24′ con un gol in mischia di Danilo. Al 39′ la grande occasione del raddoppio per la squadra di Allegri, ma Vlahovic si fa ipnotizzare da Berisha dal dischetto. La squadra di Zanetti continua a confermare le difficoltà in attacco e non riesce a creare occasioni pericolose. Entra Pogba e trova il raddoppio ma il gol viene annullato per fuorigioco. In contropiede è Chiesa a chiudere i conti per il definitivo 0-2. La Juventus sale a 7 punti in classifica, al terzo posto.

Nel secondo match serale Nikola Krstovic e Strefezza (rigore) regalano il successo al Lecce contro la Salernitana.