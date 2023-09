Juventus, tornano i dubbi su Szczesny: c’è già il nome del portiere del futuro

CalcioWeb

La 5ª giornata del campionato di Serie A ha fatto emergere i limiti della Juventus. La gara contro il Sassuolo si è conclusa sul risultato di 4-2 e la squadra di Allegri ha pagato evidenti orrori dal punto di vista tecnico. Il principale responsabile del ko è stato il portiere Szczesny, autore di una prestazione da dimenticare. Prima la papera sul tiro di Lauriente, poi la respinta corta sul gol di Pinamonti e infine il rilancio assurdo che ha provocato l’errore di Gatti.

Il polacco è un portiere di ottimo livello ed è considerato uno dei più forti in circolazione. Nel corso della stagione, però, commette gravi errori come già successo nelle stagioni precedenti. La Juventus è sempre più incerta sul futuro dell’estremo difensore, anche per un aspetto economico che pesa tantissimo sul bilancio del club. Szczesny non è un punto di riferimento della squadra ed un’offerta all’altezza potrebbe spingere il calciatore lontano da Torino.

Il sostituto

La Juventus continua a muoversi per il futuro e punta calciatori giovani in grado di rappresentare il futuro del club. Per il ruolo di portiere tutte le attenzioni portano a Marco Carnesecchi dell’Atalanta. E’ un portiere classe 2000, considerato già una certezza e in grado di migliorare ancora tanto.

Le esperienze con le maglie di Trapani e Cremonese sono state molto importanti dal punto di vista tecnico e caratteriale. Già dalla prossima stagione potrebbe vestire la maglia bianconera con la possibilità di crescere ulteriormente e formare una bella coppia con Perin.