Juventus, Gatti perde le staffe: il gesto contro il team manager | VIDEO

La sconfitta nella partita della 5ª giornata del campionato di Serie A potrebbe portare conseguenze in casa Juventus. La gara contro il Sassuolo si è conclusa sul risultato di 4-2 ed è stata condizionata da gravissimi errori individuali: dalla giornata horror del portiere Szczesny al clamoroso autogol del difensore Gatti.

E’ scattato il primo vero campanello d’allarme in casa Juventus e la squadra dovrà reagire subito per evitare spiacevoli conseguenze. Un video è diventato virale sui social nelle ultime ore ed il protagonista in negativo è stato proprio il difensore Gatti. Prima l’autogol, poi il nervosismo nei confronti di Matteo Fabris, team manager dei bianconeri.

Al momento del rientro negli spogliatoi, il team manager ha tentato di consolare Gatti toccandogli la spalla come incoraggiamento. La reazione del calciatore è stata furiosa: il difensore ha reagito allontanando bruscamente il dirigente. Poi è stato accompagnato fuori dal campagno Vlahovic.

😡 Juventus takım menajeri Matteo Fabris ile Federico Gatti arasında maç sonunda gerginlik yaşandı. Juventus’ta kaos bitmiyor… 😶pic.twitter.com/jj63GHF0Qz — Calcio Türkiye 🇹🇷🇮🇹 (@CalcioTurkey) September 24, 2023