Juventus-Lecce, ribaltone Szczesny-Gatti: cosa filtra dall’ambiente bianconero

E’ scattato il primo campanello d’allarme in casa Juventus dopo la brutta sconfitta nel match della 5ª giornata del campionato di Serie A. La sfida contro il Sassuolo si è conclusa sul risultato di 4-2 e la squadra di Massimiliano Allegri ha evidenziato problemi anche dal punto di vista individuale.

L’errore di Szczesny sul gol d Lauriente è stato clamoroso, poi l’autogol di Vina. I padroni di casa tornano in vantaggio con Domenico Berardi, poi il nuovo pareggio di Chiesa. Nel finale giocate horror dei bianconeri: prima il gol di Pinamonti e poi il goffo autogol di Gatti. La Juventus occupa attualmente il quarto posto e il distacco dall’Inter capolista è già di 5 punti.

Juventus-Lecce, la situazione di formazione

Il tecnico Massimiliano Allegri prepara la formazione del turno infrasettimanale contro il Lecce in un sorprendente scontro per le zone alte della classifica. La compagine di D’Aversa occupa il terzo posto in classifica con un punto in più dei bianconeri ed è reduce dalla vittoria nel finale contro il Genoa. In casa Juventus tutti gli occhi sono puntati sul portiere Szczesny e sul difensore Gatti.

Il portiere è stato autore di una prestazione disastrosa: la papera sul tiro di Lauriente, la respinta corta sul terzo gol e il pessimo rilancio sul 4-2. Giornata da dimenticare anche per il difensore Gatti, protagonista in negativo dell’autogol che ha chiuso i conti.

Alla vigilia della partita contro il Sassuolo il tecnico Massimiliano Allegri aveva programmato il turnover già dalla sfida contro il Lecce considerando i tanti impegni ravvicinati. Sembrava scontato l’ingresso di Perin al posto di Szczesny, probabile anche quello di Rugani al posto di Gatti.

La sfida contro il Sassuolo, però, ha cambiato le gerarchie. Secondo quanto filtra dall’ambiente bianconero Allegri potrebbe confermare Szczesny e Gatti dal primo minuto per evitare ripercussioni psicologiche dopo i disastri dell’ultima partita.