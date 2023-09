Juventus, retroscena Pogba: così ha pensato di smettere con il calcio

CalcioWeb

Paul Pogba è in cerca di riscatto. Il centrocampista francese, riportato in Serie A dalla Juventus nella stagione passata, ha deluso profondamente le attese. Un infortunio dietro l’altro, scarsa condizione fisica, impatto pressochè nullo su una stagione nata sotto una cattiva stella e sulla quale, forse, la mancanza del francese è pesata in maniera importante.

Intervistato da Al Jazeera, Pogba si è detto voglioso di rispondere alle critiche attraverso le proprie prestazioni in campo: “voglio far rimangiare a tutti le loro parole e dimostrare che non sono debole. Possono parlare male di me, ma io non mi arrenderò mai”.

Fa riflettere anche un altro passaggio dell’intervista, quello relativo alle torbide vicende familiari nelle quali è stato coinvolto e l’estorsione subita: “il denaro cambia le persone e può distruggere una famiglia, può creare una guerra. A volte, quand’ero da solo, pensavo: ‘non voglio più avere soldi, non voglio più giocare a calcio. Voglio solo stare con persone normali, così mi ameranno per quello che sono, non per la fama, non per i soldi’. A volte è dura“.