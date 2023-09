Juventus, che tegola: Vlahovic out contro l’Atalanta, emergenza in attacco

CalcioWeb

Brutte notizie in casa Juventus in vista della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta. Il rendimento dei bianconeri è stato importante e nell’ultima giornata hanno accorciato dalla vetta occupata dalla coppia formata da Inter e Milan. In conferenza stampa il tecnico Allegri ha annunciato una brutta notizia, l’assenza di Vlahovic per un problema alla schiena.

“L’importante è che Vlahovic stia meglio, domani non ci sarà per un problema alla schiena. Rientra Kean che sta bene ma non ci sarà Milik per un problema al polpaccio”.

Poi altre indicazioni: “Weah sta aumentando i giri del motore, era abituato ad allenamenti diversi. Ora sta tornando sui livelli di inizio di preparazione e sono molto contento, non so se domani sarà titolare”.

La Juventus favorita per lo scudetto? “In questo momento guardare la classifica è poco importante anche se rimanere nelle prime 4 ci farebbe lavorare in modo più sereno e tranquillo. Il nostro obiettivo è arrivare nelle prime 4. La squadra sta crescendo. Noi favoriti? Parlare di queste cose non serve a nulla. Non è un’equazione esatta che chi non gioca la Champions è favorita per il campionato”.