Un altro Thuram in Serie A: 30 milioni per Khéphren, affare già a gennaio

CalcioWeb

Continua il programma della nuova giornata del campionato di Serie A e i primi anticipi hanno fornito le prime indicazioni. In particolar modo si è registrato il tonfo della Juventus sul campo del Sassuolo, il risultato di 4-2 ha fatto emergere tutti i problemi della squadra di Massimiliano Allegri. In particolar modo si sono registrati ‘orrori’ in difesa e il centrocampo non è stato in grado di cambiare passo.

Dopo Marcus, grande protagonista con la maglia dell’Inter, un altro Thuram potrebbe raggiungere presto l’Italia e la Serie A. Il riferimento è a Khéphren Thuram, calciatore francese di origini guadalupensi del Nizza e della nazionale francese. E’ un centrocampista centrale dotato di forza fisica, dinamico e bravo anche dal punto di vista tecnico. Si è dimostrato un calciatore pericoloso anche nel gioco aereo e dotato di un buon tiro.

La prima esperienza della carriera è stata in seconda squadra del Monaco, poi il passaggio al Nizza. Gioca prima in seconda squadra e poi con i grandi. Si dimostra subito un punto di riferimento e trascina la squadra. E’ un classe 2001 con importanti margini di miglioramento.

L’arrivo in Serie A

Khéphren Thuram è destinato a raggiungere l’Italia già a gennaio, alla Juventus. Il centrocampo è troppo ‘leggero’ e i bianconeri sono alla ricerca di una spalla all’altezza di Rabiot. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe rescindere a breve il contratto di Paul Pogba e puntare tutto sull’arrivo di un altro francese.

La valutazione di Khéphren Thuram è di 40 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dai bianconeri. Secondo voci provenienti dalla Francia, la Juventus avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro per chiudere l’affare già a gennaio e la trattativa è ben indirizzata. La strategia della nuova Juventus di Giuntoli è chiara e il futuro si preannuncia ricco di soddisfazioni. Adesso i bianconeri puntano sui giovani già pronti ad un ruolo da protagonista in Serie A.