Lazio, situazione incandescente: Lazzari convocato dalla società

La Lazio è la più grande delusione delle prime 5 giornate del campionato di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri ha collezionato appena 4 punti nelle prime 5 partite, frutto della vittoria in trasferta contro il Napoli e il pareggio nell’ultima giornata contro il Monza. Poi le tre sconfitte contro Lecce, Genoa e Juventus. E il pareggio in Champions League contro l’Atletico Madrid.

Il presidente Claudio Lotito è sicuramente deluso dal rendimento della squadra e non ha nascosto il malumore nei confronti della squadra e dell’allenatore. Secondo le ultime notizie il numero uno biancoceleste avrebbe rimarcato l’esborso economico durante la sessione estiva di calciomercato e il mancato utilizzo secondo le aspettative dell’attaccante Castellanos.

Lazio, Lazzari convocato dalla dirigenza

Secondo l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’ Manuel Lazzari si è innervosito per le scelte dell’allenatore Sarri: prima l’esclusione in Champions League contro l’Atletico e poi la panchina contro il Monza. Come riporta il quotidiano il calciatore è stato convocato dalla società per qualche atteggiamento considerato fuori posto e dovrà cambiare comportamento per evitare provvedimenti.