Lite in radio tra Massimo Ferrero e Bargiggia: momenti di tensione in diretta

Momenti di tensione in radio: Massimo Ferrero prende le difese di Francesco Totti. L’ex Presidente della Sampdoria, nella trasmissione “Ferrero: non solo sport” in onda su Radio Cusano Campus, ha difeso l’ex capitano della Roma da Paolo Bargiggia. Il giornalista sportivo, rispondendo alla domanda di come vedrebbe l’ex numero 10 giallorosso di nuovo alla Roma nella figura di dirigente, ha risposto che la vede come un’idea mediatica e che non vorrebbe vederlo come un “pupazzo”.

Bargiggia ha affermato: “con tutta l’ammirazione per il Totti calciatore. Per rivestire un ruolo che non sia solo quello del rappresentante, del taglia nastri al Roma club, del pupazzo immagine”.

A quel punto, Ferrero ha interrotto il giornalista: “no Paolo, pupazzo no! L’ho cresciuto, è un bravo ragazzo, pupazzo nun se po’ sentì”.

Bargiggia ha precisato: “pupazzo non in senso dispregiativo, era per dire la figura di un personaggio molto popolare, molto amato, ma che non ha competenze e rischierebbe di stare lì solo a fare la bella statuina”.

Ferrero ha ribattuto: “io so’ lupacchiotto, guai a chi mi tocca Francesco”.