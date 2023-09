Los Angeles, Chiellini sfiora un gol incredibile in rovesciata | VIDEO

CalcioWeb

Giorgio Chiellini non ha intenzione di fermarsi e continua a mettersi in mostra in MLS. Nella notte italiana è andata in scena la super partita di vertice tra St. Louis City e Los Angeles Fc, di fronte la prima contro la seconda. Il match ha confermato l’equilibrio e il distacco in classifica è rimasto di 6 punti dopo lo 0-0 finale.

Il difensore continua a confermarsi un calciatore di grande esperienza e qualità, ancora in grado di fare la differenza. L’ex Juventus ha sfiorato un gol pazzesco nella sfida della 30ª giornata. Il difensore tenta una rovesciata ‘alla Cristiano Ronaldo’, solo una prodezza del portiere ha evitato un gol da copertina.

Chiellini really went for the bicycle kick 😱 pic.twitter.com/GWeMiJj8fg — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2023