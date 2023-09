Lutto nel calcio femminile: tragico incidente, è morta a 26 anni Violeta Mitul

CalcioWeb

Un’altra triste notizia nel mondo del calcio. La Federcalcio moldava ha annunciato la morte di Violeta Mitul, 26enne della Nazionale. Mitul aveva anche giocato in Italia con l’Apulia Trani, conquistando anche la promozione in Serie B.

“Con profonda tristezza e dolore nell’anima, la Federcalcio moldava esprime le sue sincere condoglianze e il suo profondo rammarico per la scomparsa della calciatrice della nazionale Violeta Mitul”, si legge in un comunicato ufficiale.

“Una delle migliori giocatrici della Nazionale femminile ha subito un tragico incidente durante un’escursione in montagna, dove si trovava con le compagne di squadra”. Mitul ha vestito la maglia della nazionale femminile moldava in 40 partite. Nata il 4 aprile 1997 a Tiraspol, Mitul militava nell’Einherji, in Islanda.