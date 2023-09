Milan, la curva interviene dopo il 5-1 nel derby: duro messaggio a Pioli

CalcioWeb

La vigilia della partita di Champions League fra Milan e Newcastle vive ancora, inevitabilmente, delle scorie del post derby. Il 5-1 subito dai rossoneri, per mano dei cugini nerazzurri, è un boccone amaro da digerire e la speranza è che non si ripercuota anche sul cammino europeo di Leao e compagni.

Tante le critiche mosse alla compagine milanista, verso la quale anche i tifosi si sono espressi in maniera netta. Nelle ultime ore la Curva Sud ha emesso un comunicato nel quale ha preso una posizione piuttosto evidente su quanto accaduto nel derby: nel calcio si può perdere, ma conta anche ‘come si perde’.

Il comunicato della Curva Sud

“A te caro Milan, non è questione di perdere derby, ma di come si perdono! Ancora una volta nello stesso identico modo. E probabilmente due domande di come si prepara sta partita qualcuno se le deve fare!“. Messaggio forte e chiaro quello degli ultras rossoneri. Così com’è chiaro il destinatario: Stefano Pioli. I tifosi rimproverano errori nella preparazione delle partite contro l’Inter in cui i rossoneri, va sottolineato, sono apparsi spesso in confusione dal punto di vista tattico.