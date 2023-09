Milan e Newcastle non sfondano: la fase a gironi di Champions inizia con un pareggio

CalcioWeb

E’ iniziata con un pareggio l’avventura del Milan nella fase a gironi di Champions League, di fronte il Newcastle. A San Siro si sono affrontate due squadre in grado di lottare per obiettivi importanti, in campionato e in Europa. E’ arrivata una reazione della squadra di Stefano Pioli, reduce dalla batosta nel derby del campionato di Serie A contro l’Inter con il risultato di 5-1. Il Milan è inserito in un gruppo di ferro con Psg e Borussia Dortmund.

I padroni di casa si schierano con il tridente formato da Leao, Giroud e Chukwueze, gli ospiti rispondono con Murphy, Isak e Gordon. L’inizio di partita è per i padroni di casa con occasioni per Leao, Pobega e Chukwueze. Gli ospiti non entrano in campo nel primo tempo e la squadra di Pioli ci prova ancora con Theo e Giroud. Almeno quattro occasioni nel primo tempo, ma il risultato non si sblocca.

Nella ripresa primo spunto per Tonali, poi Pioli si gioca le carte Reijnders e Pulisic. Al 70′ infortunio per Loftus-Cheek, poi quello ancora più pesante di Maignan. Entra Sportiello ed è miracoloso nel finale su un tiro potente di Longstaff. Finisce 0-0: reazione del Milan, deludente il Newcastle.