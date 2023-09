Milan-Newcastle, notte di sangue: tifoso accoltellato ai Navigli

CalcioWeb

Notte di sangue quella che ha chiuso la vigilia di Milan-Newcastle, gara che segna l’esordio dei rossoneri in Champions League a pochi giorni dal derby perso 5-1. Un tifoso inglese di 58 anni è stato accoltellato poco dopo la mezzanotte nella zona dei Navigli, tra le vie Segantini e Gola.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di una rissa, un agguato e se i motivi sono da ricondurre alla fede calcistica dell’uomo (tifoso del Newcastle, ndr). Il 58enne è stato accerchiato da un grupo di persone e accoltellato due volte alle braccia e una alla schiena. Nè a lui, nè all’amico, sono stati sottratti oggetti (cadrebbe dunque l’ipotesi di una rapina). L’uomo è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.