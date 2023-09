Monza, Galliani esilarante: il Condor ‘baila como el Papu’ | VIDEO

CalcioWeb

Entusiasmo alle stelle in casa Monza. La squadra di Palladino continua a sorprendere ed è stata protagonista di un inizio di stagione comunque positivo: in attesa della partita di lunedì contro il Sassuolo, la squadra ha collezionato 6 punti in 6 partite frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e due sconfitte.

Il Monza ha raccolto sicuramente di meno in termini di punti ed è comunque in linea con l’obiettivo salvezza. Adriano Galliani continua a confermarsi un dirigente di altissimo livello ed uno dei migliori ad operare sul fronte calciomercato. Nelle ultime ore l’ex Milan ha chiuso un colpo di primissimo piano: l’arrivo del Papu Gomez, ex Atalanta e Siviglia. L’argentino è un protagonista anche fuori dal campo, in particolar modo è diventata un tormentone la canzone ‘baila como el Papu’.

“Baila como el Condor! Papu Gomez feat. Adriano Galliani” scrive l’account Instagram del club biancorosso.

