Moscardelli torna in campo a 43 anni: la barba più famosa del calcio trova squadra

Davide Moscardelli riesce sempre a scatenare motivi di discussione, dentro e fuori dal campo. Il 43enne, ribattezzato come ‘la barba più famosa del calcio‘, torna a giocare in una nuova stimolante avventura. Classe 1980, la carriera da calciatore è stata caratterizzata da ottime stagioni e dal rendimento quasi sempre positivo. E’ una prima punta forte fisicamente, bravo principalmente nel gioco aereo e in acrobazia.

Cresciuto nelle giovanili di Roma, Romulea e San Cesareo, le prime vere esperienze della carriera sono state con le maglie di Maccarese, Guidonia e Sangiovannese. Il salto di qualità si registra alla Triestina e si dimostra un calciatore determinante dal punto di vista tecnico e realizzativo. Poi le stagioni con Rimini, Cesena e Piacenza. La carriera svolta e indossa le maglie di squadre importanti come Chievo, Bologna e Lecce. Chiude la carriera con Arezzo e Pisa. L’ultima esperienza è stata nel 2020.

Moscardelli torna in campo a 43 anni

Davide Moscardelli è pronto a rimettersi le scarpe da calcio: giocherà nella Goa7 League. Si tratta del campionato di calcio italiano dove sport e web si incontrano per portare emozione e intrattenimento ad alto livello. E’ una competizione a squadre dove i presidenti selezionati tra i profili più folli dal panorama social, dirigono e gestiscono le squadre coinvolte nella Lega.

Ogni squadra è formata da ex calciatori, content creator e calciatori emergenti selezionati dalla community. La selezione dei calciatori emergenti viene fatta tramite trials sotto l’attento occhio di coach professionisti, i quali hanno il compito di assegnare un punteggio, da uno a cinque stelle, a ogni candidato. La lega si sviluppa in tornei 7vs7 con regole tradizionali del calcio giocato unite a un pizzico di intrattenimento in più: regole speciali e divertenti porteranno le partite a imprevedibili colpi di scena.

L’ex attaccante di Chievo, Bologna e Verona indosserà la maglia dei Red Lock, una squadra del presidente Edoardo Magro, detto ‘Il Masseo’, noto streamer italiano. Moscardelli farà coppia con Faisal Bangal e la notizia ha scatenato il delirio del web.

“Nel mondo del calcio, dove il destino dei campioni si intreccia con il destino delle squadre, sorse una leggenda. Moscardelli è un calciatore esperto con una lunga carriera nel calcio professionistico italiano. La sua esperienza può essere un valore inestimabile per la squadra, aiutando i giocatori più giovani a sviluppare le loro abilità e a comprendere meglio il gioco.

È stato un vero bomber di razza in tutte le massime categorie italiane, recentemente ha avuto modo di dominare anche nel calcio a 8, nella Totti Wheese. Davide è anche esempio di umiltà, perseverando grande impegno nella cura dei giovanissimi talenti del calcio, formandoli in prima linea.

La presenza di Moscardelli nella squadra Red Lock potrebbe portare un mix di esperienza, abilità da goleador, leadership e professionalità che potrebbero contribuire in modo significativo al successo della squadra. La sua influenza positiva sul campo e fuori potrebbe essere un catalizzatore per il miglioramento complessivo della squadra.

Siamo orgogliosi di presentare Davide Moscardelli, l’attaccante dalla passione incendiaria e dal talento indomabile, fa il suo ingresso nella squadra Red Lock”, si legge nel comunicato ufficiale.