Napoli, il gesto di Kvara alla sostituzione: prime critiche a Garcia | VIDEO

L’inizio di stagione in casa Napoli non è stato di certo entusiasmante. Dopo le prime due vittorie la squadra di Rudi Garcia non è stata in grado di confermarsi e contro la Lazio è arrivata una brutta sconfitta casalinga. La pausa per le Nazionali non è servita per ricaricare le batterie e il passo falso contro il Genoa rischia di portare le prime conseguenze.

Ad un passo dalla sconfitta dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa con Bani e Retegui, il Napoli ha avuto la forza di reagire con i cambi decisivi di Raspadori e Politano per il definitivo 2-2. Nel finale è scoppiato anche il caso Kvara. All’89’ la mossa di Rudi Garcia ha scatenato le reazioni: fuori Kvara e dentro Zerbin. Il georgiano non ha nascosto la delusione. Prima guarda la panchina in direzione di Garcia, poi con un gesto chiarissimo mostra il disappunto per il cambio. Gesticola e il senso del discorso è chiaro: “ma cosa hai fatto?”.

Ptdrrrr Kvara qui lâche un ” mais qu’est ce que tu fais ? ” à Garcia après qu’il ait annoncé son changement pour Zerbin pic.twitter.com/tXJ1mxJBCs — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) September 16, 2023