Origi al Nottingham Forest: la forma fisica lascia a desiderare | FOTO

Divock Origi è pronto a trascinare il Nottingham Forest, o forse ancora no. Il belga è reduce dalla brutta esperienza con la maglia del Milan, condizionato da un rendimento molto deludente quando chiamato il causa. Arrivato dal Livepool come un grande colpo di mercato, il calciatore non è riuscito ad imporsi nel campionato italiano.

La carriera del calciatore è stata comunque importante, soprattutto nell’esperienza con i Reds. Poi ha indossato anche le maglie di Lille, Wolfsburg e adesso Nottingham Forest. Si tratta di un attaccante in grado di giocare principalmente da prima o seconda punta e si è dimostrato un valore aggiunto a partita in corso.

La condizione fisica di Origi

Origi è un calciatore ancora in grado di fare la differenza ma dovrà migliorare la condizione fisica. Nella consueta foto di squadra il belga è stato fotografato visibilmente appesantito e lontanissimo dalla migliore forma. Fino al momento l’attaccante ha collezionato solo 2 presenze con il Nottingham Forest, entrambe da subentrato, giocando per un totale di 34 minuti.

Divock’s been eating GOOD in Nottingham 🤣 pic.twitter.com/UdVXxVj5Vk — The Kop Watch (@TheKopWatch) September 29, 2023