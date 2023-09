Panchine Serie A: due allenatori sono già in bilico, uno è a sorpresa

CalcioWeb

E’ già arrivato il momento dei bilanci dopo le prime tre giornate del campionato di Serie A. Le squadre più in forma sono sicuramente Milan e Inter, in grande spolvero e meritatamente in testa alla classifica del massimo torneo italiano. Subito dietro la Juventus reduce dalla vittoria sul campo dell’Empoli e la sorpresa Lecce.

Primo ko del Napoli di Rudi Garcia, fermato dal blitz della Lazio di Maurizio Sarri. La delusione più grande delle prime tre giornate del campionato di Serie A è sicuramente la Roma, ferma ad un punto. Il tecnico Mourinho ovviamente non rischia l’esonero e avrà tutto il tempo per risollevare la situazione.

Serie A, due allenatori in bilico dopo le prime tre giornate

E’ già in bilico la posizione di due allenatori del campionato di Serie A. La situazione più delicata è sicuramente quella di Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli. Anche i bookmakers si sono sbilanciati sul possibile ribaltone e il tecnico dovrà cambiare passo già alla ripresa per evitare spiacevoli sorprese. La squadra è ancora ferma a zero dopo tre giornate e le prestazioni contro Verona, Monza e Juventus non sono state all’altezza. La situazione si preannuncia in salita e le prossime sfide contro Roma e Inter rischiano di complicare ulteriormente la situazione.

L’Udinese ha confermato la fiducia a Sottil, ma la situazione dell’allenatore non è poi così tranquilla. Il bottino di due punti dopo tre giornate non è stato considerato all’altezza, in particolar modo l’ultimo match casalingo contro il Frosinone. Dopo il brutto esordio contro la Juventus (0-3), la squadra di Sottil non è riuscita a riscattarsi contro Salernitana e Frosinone. L’avvio della scorsa stagione è un lontano ricordo e ormai da tempo il rendimento dell’Udinese è considerato troppo altalenante. Il primo banco di prova sarà alla ripresa del campionato, in trasferta nello scontro salvezza contro il Cagliari.