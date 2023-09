Perchè è slittato l’inizio di Milan-Verona? Il siparietto di San Siro | VIDEO

CalcioWeb

Slitta l’inizio della partita fra Milan e Verona, gara valida per la 5ª Giornata del campionato di Serie A. Un violento acquazzone, accompagnato da chicchi di grandine, si è abbattuto su Milano 30 minuti prima dell’inizio della partita (ore 15:00). La pioggia, riversatasi sulla zona di San Siro, ha inzuppato il terreno di gioco costringendo la gara a uno slittamento.

L’arbitro Maresca è entrato in campo con i due capitani, Rafael Leao e Davide Faraoni, per un sopralluogo sul terreno di gioco. Durante le varie prove, con il pallone lanciato per assistere ai rimbalzi (servono 2 rimbalzi almeno per la praticabilità nelle varie zone), tutto lo stadio accompagnava l’attesa con il classico “oooooooh…” e poi urlava un “OLE’!” a ogni tentativo. Segno che c’è tanta voglia di giocare. Si parte alle 15:25!

