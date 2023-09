Pogba verso l’Arabia Saudita: la Juventus prende uno svincolato!

CalcioWeb

Il calciomercato estivo è andato in archivio e anche l’ultima giornata non è stata banale soprattutto per le squadre milanesi. Inter e Milan si sono confermate attivissime e le squadre sono state rivoluzionate. Una delle delusioni più grandi è stata la Juventus, protagonista solo dell’arrivo di Weah.

L’organico bianconero è ancora pieno di lacune, soprattutto in difesa e a centrocampo. L’avvio di stagione per la squadra di Massimiliano Allegri è stato dai due volti: ottimo l’esordio in trasferta contro l’Udinese, deludente il match casalingo contro il Bologna. La squadra è in campo per preparare la trasferta contro l’Empoli e il tecnico livornese non potrà permettersi un altro passo falso.

Juventus, ancora due operazioni sul calciomercato

Negli ultimi mesi la Juventus ha definito buone operazioni in uscita e un altro addio non è da escludere. Il riferimento è a Paul Pogba, autore di un ottimo ingresso nell’ultima partita contro i rossoblu. Le qualità tecniche del francese non sono in discussione e le ultime stagioni sono state condizionate solo dai problemi fisici. Adesso sembra tornato a buoni livelli ed entro le prossime ore potrebbe cambiare maglia.

Il mercato in Arabia Saudita chiude il 7 settembre con Al-Ahli e Al-Ittihad pronte a fare follie. L’ultima partita contro il Bologna ha fornito garanzie anche sul fronte fisico e la prova del nove sarà proprio contro l’Empoli. Una nuova prestazione positiva dovrebbe spingere i club dell’Arabia Saudita ad affondare il colpo con un’offerta irrinunciabile.

Juventus, la tentazione in entrata

Il sacrificio di Pogba potrebbe rappresentare una grande occasione per la Juventus anche dal punto di vista economico con il risparmio dell’ingaggio. Una parte potrebbe essere reinvestita per l’arrivo di un calciatore svincolato. Si tratta di un vecchio pupillo del club bianconero, dotato di un grandissimo talento ma reduce da stagioni deludenti. Il riferimento è a Jesse Ellis Lingard.

E’ un calciatore inglese classe 1992. Il suo ruolo principale è il trequartista e con la maglia della Juventus potrebbe schierarsi alle spalle delle punte in un 3-4-1-2. E’ veloce, bravo negli inserimenti e dotato di una buona tecnica. Le prime esperienze della carriera sono state in prestito con le maglie di Leicester, Birmingham, Brighton e Derby County. Nel 2015 passa al Manchester United: è l’esperienza più importante della carriera. Nel 2021 passa al West Ham in prestito, poi il ritorno ai Red Devils. E’ reduce dall’avventura con la maglia del Nottingham.