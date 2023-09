Real Madrid, scandalo sessuale: spunta il primo NOME del calciatore coinvolto

Il Real Madrid deve fare i conti con un vero e proprio scandalo fuori dal campo. Nel dettaglio quattro calciatori sono stati accusati di aver diffuso materiale a sfondo sessuale senza autorizzazione. Come confermato anche dai Blansos attraverso un comunicato ufficiale, si tratta di tre calciatori del Real Castilla (la seconda squadra) e il Real C (la terza divisione).

L’accusa è quella di aver registrato e poi diffuso filmati in cui riprendevano rapporti intimi con una ragazza minorenne, senza il consenso della diretta interessata. Lo stato di fermo dei calciatori è scattato a seguito della denuncia arrivata alla Guardia Civile da parte di un genitore della ragazza.

La generalità dei quattro ragazzi è stata mantenuta segreta dalle autorità che non hanno diffuso i nomi dei responsabili. Il primo nome, riportato da OkDiario, sarebbe quello di Raúl Asencio, calciatore del Castilla. Si tratta di un difensore centrale classe 2003 e per tutta la carriera ha fatto parte della cantera del Real Madrid.

🚨 Real Madrid’s Raul Asencio arrested over sex tape involving underage girl.

Spanish police have not yet named any of the detainees and are unlikely to do so for legal reasons.

But a newspaper in Gran Canaria where the act took place that led to a video allegedly being passed… pic.twitter.com/Tdhm06JD5R

— GOALGETAWAY (@goalgetaway) September 15, 2023