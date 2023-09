Rinnovo Maignan, Milan spiazzato: richiesta shock dal calciatore

CalcioWeb

Nelle prime settimane della postseason la trattativa fra il Milan e Mike Maignan, per il rinnovo del contratto, si era arenata dopo gli addii di Maldini e Massara. Passato qualche mese, con la situazione in casa rossonera tornata serena, complice un ottimo mercato estivo e 3 vittorie nelle prime 3 gare della nuova stagione di Serie A, i dialoghi sono ripresi.

Il portiere della Nazionale francese ha ancora 3 anni di contratto con i rossoneri, dunque i tempi per chiudere la trattativa sono piuttosto lunghi, ma “La Gazzetta dello Sport” disegna uno scenario che rischia di essere abbastanza dispendioso per i rossoneri.

Le richieste degli agenti

Secondo “La Rosea”, gli agenti del portiere francese avrebbero fatto una richiesta di partenza che si aggirerebbe fra gli 8 e i 10 milioni di stipendio a stagione. Cifre in linea con quelle che guadagnano i migliori portieri al mondo, categoria nella quale Mike Maignan ha dimostrato di poterci stare alla grande.

L’estremo difensore transalpino è un punto fermo della rosa del Milan, la sua assenza è stata spesso pagata a caro prezzo in passato, è un fenomeno tra i pali e anche un leader carismatico dello spogliatoio. Il Milan farà di tutto per trattenerlo, seppur le richieste siano più alte dei top stipendi presenti attualmente in rosa (Leao ha firmato a 5 più bonus). Eventuali offerte vicine alle tre cifre potrebbero essere prese in considerazione.