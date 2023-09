Risultati 5ª Giornata Serie A: alla Roma non basta Lukaku, stecca il Napoli | CLASSIFICA

CalcioWeb

In archivio la 5ª giornata di Serie A ricca di gol e tante sorprese. Partiamo dalle ultime due gare giocate la domenica. Il Napoli stecca ancora, fermato 0-0 a Bologna. Osimhen sbaglia il rigore della vittoria e se la prende con Garcia dopo la sostituzione.

Stesso risultato, ma con un gol per parte fra Roma e Torino. I bomber qui fanno la differenza: Lukaku apre le marcature in una partita scorbutica e abbastanza bloccata, poco dopo Duvan Zapata firma il pari. Curioso che il colombiano sia finito al Toro proprio dopo che Lukaku gli abbia precluso il passaggio in giallorosso.

In vetta alla classifica l’Inter viaggia a punteggio pieno con 5 vittorie in 5 giornate, l’ultima arrivata quest’oggi per 0-1 contro l’Empoli con una perla di Di Marco. Insegue il Milan, vittorioso 1-0 sabato contro il Verona punito da Leao. Giornata da dimenticare per la Juventus battuta 4-2 dal Sassuolo. Bene l’Atalanta vittoriosa 2-0 sul Cagliari, stecca la Lazio fermata 1-1 dal Monza.

Risultati 5ª Giornata Serie A

Venerdì 22 settembre

18:30

Salernitana-Frosinone 1-1

20:45

Lecce-Genoa 1-0

Sabato 23 settembre

Ore 15:00

Milan-Verona 1-0

Ore 18:00

Sassuolo-Juventus 4-2

Ore 20:45

Lazio-Monza 1-1

Domenica 24 settembre

Ore 12:30

Empoli-Inter 0-1

Ore 15:00

Atalanta-Cagliari 2-0

Udinese-Fiorentina 0-2

Ore 18:00

Bologna-Napoli 0-0

Ore 20:45

Torino-Roma 1-1

Classifica Serie A

Inter 15 Milan 12 Lecce 11 Juventus 10 Fiorentina 10 Atalanta 9 Napoli 8 Frosinone 8 Torino 8 Verona 7 Bologna 6 Sassuolo 6 Roma 5 Monza 5 Lazio 4 Genoa 4 Salernitana 3 Udinese 3 Cagliari 2 Empoli 0