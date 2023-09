Affare concretizzato: il ritorno di Ljajic scatena l’entusiasmo dei tifosi | VIDEO

CalcioWeb

Adem Ljajic è un calciatore molto forte tecnicamente e in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. Si tratta di un calciatore serbo in grado di ricoprire tutti i ruoli del reparto avanzato e all’occorrenza disimpegnarsi anche nel ruolo di centrocampista. Le sue qualità principali sono il dribbling e l’assist per i compagni, in più si è dimostrato pericoloso anche con il tiro dalla distanza.

Cresciuto nelle giovanili di Novi Pazar e Partizan, la prima esperienza è stata in prima squadra proprio con il Partizan. Nel 2010 arriva in Italia, alla Fiorentina e si conferma un calciatore importante. Poi altre avventure in Serie A con le maglie di Roma, Inter e Torino. Nel 2018 passa al Besiktas e poi al Fatih Karagümrük.

La nuova squadra di Ljajic

Diociotto anni dopo Adem Ljajic è tornato al suo primo amore: è infatti diventato un calciatore del Novi Pazar, un club del massimo campionato serbo. L’inizio di stagione della squadra è stato dai due volti, attualmente occupa l’11ª posizione e in 6 giornate ha conquistato 7 punti frutto di due vittorie, un pareggio, e tre sconfitte. L’arrivo dell’ex Fiorentina ha generato grande entusiasmo: il calciatore è stato accolto dai tifosi in delirio tra cori, striscioni e fumogeni.

Adem Ljajic, Novi Pazar’da meşaleler ve marşlara karşılandı. 🔥pic.twitter.com/du1tPYdiZO — Kapitano Sports (@kapitanosport) September 15, 2023