Roma, la contestazione dei tifosi: “vogliamo rispetto, andate a lavorare” | FOTO

La Roma è in crisi. Brutta prestazione della squadra di Mourinho contro il Genoa nel match della 6ª giornata del campionato di Serie A. La sfida si è conclusa sul risultato di 4-1 e la situazione di classifica dei giallorossi è già preoccupante.

In 6 partite i giallorossi hanno conquistato appena 5 punti e occupano il 16° posto in classifica in piena zona retrocessione.

Al termine della partita si è registrata la contestazione del settore ospite della Roma. “Vogliamo rispetto, andate a lavorare”, il coro dei supporter giallorossi. La squadra è rimasta immobile a ricevere la contestazione, qualcuno ha anche chiesto scusa. In alto la FOTOGALLERY.