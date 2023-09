Roma, il piano per Marcos Leonardo: a gennaio arriva e… parte

CalcioWeb

La Roma è intervenuta in maniera importante per migliorare il proprio reparto offensivo. Marcow Leonardo, uno dei nomi più caldi dell’estate giallorossa, non si è concretizzato. Al suo posto sono arrivati Sardar Azmoun e, soprattutto, Romelu Lukaku, due profili di ben altra caratura ed esperienza, pronti subito a fare la differenza in Serie A e in Europa League. E il brasiliano?

Il piano per gennaio

La Roma ha ancora nel mirino il giovane talento del Brasile U20 che, nelle scorse settimane, ha ammesso di aver voluto fortemente i colori giallorossi. Se ne riparlerà a gennaio. La Roma, secondo “Il Corriere dello Sport”, ha l’accordo in tasca. Si parla di cifre più contenute: dai 18 milioni bonus compresi del mercato estivo ai 12 di quello invernale. Da valutare invece la sua permanenza in rosa. Visto il sovraffollamento offensivo, in un reparto che conta anche sulla presenza di Belotti, Dybala e di Abraham fermo ai box per infortunio, Marcos Leonardo potrebbe essere girato in prestito per prendere confidenza con il calcio europeo e maturare.