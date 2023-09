Salernitana, mistero Dia: l’attaccante non torna in Italia, cosa sta succedendo

CalcioWeb

Alone di mistero sulla situazione di Boulaye Dia. Il ritorno in Italia dell’attaccante senegalese non è andato secondo i piani. Il calciatore, infatti, non è rientrato a Salerno, ma è rimasto in Francia al fianco della moglie e dei familiari giustificando la scelta con “problemi personali-familiari”.

La Salernitana attende Dia per sottoporlo alle visite mediche che possano stimare l’entità dell’infortunio patito in Nazionale con il Senegal. Dopo quanto accaduto nelle scorse settimane però, l’assenza di Dia sembra solo un nuovo capitolo del caso interno allo spogliatoio granata.

Nelle puntate precedenti…

Negli ultimi giorni di mercato Dia aveva ricevuto un’allettante offerta dal Wolverhampton che però la Salernitana aveva rifiutato: troppo poco margine per sostituirlo, soprattutto a costo zero, visto che la proposta presentava sì 18 milioni, ma come diritto di riscatto. Il calciatore avrebbe voluto fortemente l’esperienza in Premier League, ma il no della Salernitana ha creato qualche attrito.

Dia è stato escluso dalla partita contro il Lecce poichè ‘distratto’ dalle voci di mercato e successivamente multato di 30.000 euro (15% dello stipendio) per non aver rispettato il regolamento interno della squadra. Il presidente Iervolino era intervenuto personalmente per far rientrare il caso, seppur confermando la multa, ma assolvendo il calciatore dal punto di vista personale. Tutto risolto? Lo chiarirà Dia quando tornerà dalla Francia… se tornerà.