Salernitana, scoppia il caso Dia: non convocato contro il Lecce!

Scoppia il caso Dia in casa Salernitana, alla vigilia della partita del campionato di Serie A contro il Lecce. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, l’attaccante ha chiesto ieri di essere ceduto. Nel dettaglio l’attaccante aveva raggiunto un accordo per il passaggio al Wolves, ma la Salernitana ha bloccato la trattativa.

Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto. “Gli ultimi giorni di mercato sono stati i più complicati. Non per volontà nostra, avevamo già chiuso il mercato. Sono state ore nevrotiche perchè qualcuno voleva fare le cose alla fine. Per quanto riguarda Dia, mi permetto di lanciare un messaggio. Inizialmente lo faccio in inglese, pretendendo il rispetto della Salernitana, del sottoscritto, della storia del club e della sua tifoseria”. Il calciatore non è stato convocato per la trasferta contro il Lecce.