Sabato Sassuolo-Juventus, primo approccio di calciomercato per gennaio

Domenico Berardi è un vecchio pupillo della Juventus e un ritorno di fiamma a gennaio non è da escludere. L’inizio di stagione dei bianconeri è stato di alto livello e in particolar modo la vittoria contro la Lazio ha confermato la forza della rosa. Gli attaccanti sono stati protagonisti di un ottimo inizio di stagione, in particolar modo Chiesa e Vlahovic.

Il calciatore del Sassuolo potrebbe completare la batteria di attaccanti, l’ad dei neroverdi Giovanni Carnevali conferma una possibile trattativa. “Mai escluderlo. Magari arriveranno proposte più importanti, ma è evidente che il Sassuolo non ha bisogno di vendere”, le parole dai microfoni di Trc Modena.

“Il contatto con la Juve c’è stato dopo che Berardi aveva espresso l’intenzione di andare in bianconero. Lo volevano, ma non c’è stata una vera e propria trattativa. Noi avevamo dato una scadenza, il 17 agosto, per chiudere l’accordo e trovare un sostituto. In quel momento la Juve aveva forse problematiche diverse ed è finita con un nulla di fatto. E’ importante la chiarezza nelle trattative e non puoi tirarla troppo per le lunghe”. Sassuolo e Juventus potrebbero anticipare in contatti già in occasione della prossima sfida del campionato di Serie A, prevista sabato 23 settembre alle 18.