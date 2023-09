Serie A, l’Arabia strappa altri due calciatori alle italiane a mercato chiuso

CalcioWeb

Il calciomercato estivo in Italia è terminato alle 20:00 dell’1 settembre, almeno per quanto riguarda gli arrivi dei calciatori che hanno un contratto con un’altra squadra. In Arabia Saudita si chiude il 20 settembre è le squadre della Saudi Pro League hanno ancora qualche giorno disponibile per puntellare le proprie rose e attrarre nuovi calciatori dai top campionati europei.

L’inconveniente? Non poterli sostituire. Un rischio che due squadre di Serie A hanno deciso di correre comunque. Nelle ultime ore, infatti, sono stati formalizzati due addii con destinazione Arabia Saudita.

Barrow e Sabiri lasciano la Serie A

La partenza di Barrow dal Bologna era cosa certa, serviva solo capire la reale destinazione con il calciatore accostato anche ad altre squadre di Serie A. Chiuso il mercato italiano senza alcun movimento, l’attaccante gambiano ha scelto di accordarsi con l’Al Taawoun che ha versato 8 milioni di parte fissa più 2 di bonus nelle casse del Bologna.

Il secondo addio è quello di Abdelhamid Sabiri. Il trequartista ex Ascoli e Sampdoria non ha mai brillato alla Fiorentina finendo indietro nelle gerarchie di Vincenzo Italiano. L’esclusione dalla lista per la Conference League è stata l’ultima goccia. Il calciatore ha deciso di lasciare la Fiorentina per trasferirsi all’Al-Feyah.