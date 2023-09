Serie A, i tifosi di 5 squadre non rispettano il minuto di silenzio: le sanzioni

CalcioWeb

E’ arrivato il momento dei bilanci dopo la 5ª giornata del campionato di Serie A e sono arrivati anche i provvedimenti del giudice sportivo. L’ultimo turno ha confermato la forza dell’Inter, in grado di guidare la classifica a punteggio pieno. Il Milan si riscatta e vince contro l’Hellas Verona, tonfo della Juventus contro il Sassuolo e solo 0-0 del Napoli.

Non svolta la stagione della Lazio, la squadra di Maurizio Sarri non è andata oltre l’1-1 contro il Monza e il club è stato sanzionato per il comportamento dei tifosi durante il minuto di silenzio per la morte di Napolitano. Provvedimenti nei confronti di altri 4 club.

Serie A, i provvedimenti

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 settembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. EMPOLI per non avere, un numero esiguo di propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per non avere, la totalità dei propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C., manifestazione immediatamente coperta dalla disapprovazione della restante parte dello stadio.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per non avere, numero cospicuo di propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C., manifestazione immediatamente coperta dalla disapprovazione della restante parte dello stadio.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. UDINESE per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AARON Martin Caricol (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.