Serie C, paura durante Rimini-Perugia: incendio allo stadio | VIDEO

Si è giocato un altro turno valido per il campionato di Serie C, in particolar modo sono arrivate indicazioni dal Girone B. La sfida tra Rimini e Perugia ha regalato grande spettacolo ed emozioni, come conferma il risultato di 2-2. Vantaggio ospite firmato da Kouan, al 25′ il pareggio di Lamesta.

Il Perugia torna di nuovo in vantaggio, al 72′ è Ubaldi a fissare il risultato sul definitivo 2-2. La sfida è stata anche interrotta: secondo le prime ricostruzioni i tifosi ospiti avrebbero lanciato un fumogeno in campo e il tappetino del salto in alto ha preso fuoco. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi e sono tornate in campo dopo 18 minuti.

Rimini-Perugia, i tifosi ospiti hanno lanciato un fumogeno in campo e il tappeto del salto in alto ha preso fuoco. Nonostante l’intervento di un estintore e due idranti l’incendio non si placa. La partita è stata interrotta almeno una decina di minuti fa #LegaPro pic.twitter.com/S9QXg7dlF4 — Gian Marco Porcellini (@gmpiglets) September 23, 2023