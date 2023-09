Sottil a rischio, l’Udinese sfoglia la margherita: un ritorno e una pazza idea

CalcioWeb

Sono due le panchine a serio rischio esonero. La prima è quella di Paulo Sousa alla Salernitana, la seconda quella di Andrea Sottil all’Udinese. L’avvio della scorsa stagione è un lontano ricordo, la squadra non riesce più ad esprimersi con l’allenatore ex Ascoli e la situazione è sempre più delicata.

La partita contro il Napoli ha confermato tutte le difficoltà tecniche, tattiche e dell’organico. Solo Samardzic si è dimostrato un calciatore all’altezza e tutti gli altri sono considerati giocatori di buona prospettiva. La sconfitta 4-1 è pesantissima ma comunque nei pronostici della vigilia e l’allenatore Sottil non rischia l’esonero nelle prossime ore.

L’avvio di stagione dell’Udinese è stato pessimo: in 6 partite ha collezionato appena 3 punti (frutto di zero vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), il problema principale è l’attacco e i numeri sono già preoccupanti. Sottil sarà in panchina contro il Genoa, ma la sua posizione inizia a traballare.

Il sostituto di Sottil

Si avvicina una partita importantissima in Serie A per la zona salvezza. L’Udinese non potrà permettersi un passo falso nello scontro contro il Genoa per salvare la panchina dell’allenatore. Il club bianconero inizia a sfogliare la margherita per il sostituto e le soluzioni sono interessanti: dai ritorno di Cioffi e Gotti, alla pazza idea Nicolato alla suggestione Giampaolo.