Sturm Graz-Sporting, Javi Serrano ingoia un’ape in allenamento: è in ospedale

Sono pronte a prendere il via le partite della 1ª giornata della fase a gironi di Europa e Conference League e tante partite preannunciano grande spettacolo. E’ alta l’attesa per la sfida tra Sturm Graz e Sporting Lisbona con i portoghesi leggermente favoriti per la vittoria.

Bruttissima disavventura per Javi Serrano, calciatore 20enne dello Sturm Graz. Il giovane calciatore spagnolo è rimasto sotto shock dopo aver ingoiato un’ape mentre si allenava con i compagni per preparare la sfida di Europa League. Il giocatore è stato curato con ghiaccio per prevenire il gonfiore al collo, poi la corsa in ospedale. Fortunatamente il calciatore non ha riportato gravi conseguenze. Allo spagnolo è stato somministrato il cortisone per evitare conseguenze.

Chi è Javi Serrano

Javi Serrano è un calciatore spagnolo classe 2003. E’ un centrocampista dello Sturm Graz in prestito dall’Atletico Madrid. Si tratta di un centrale in grado di disimpegnarsi in fase di interdizione e di costruzione. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atletico Madrid, le prime esperienze sono state con la seconda squadra e poi il salto con i grandi dei Colchoneros. Poi i prestiti a Mirandes, Ibiza e Sturm Graz.