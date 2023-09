Una squadra che… Sudakov: chi è Georgiy, dall’incubo bunker alla Juventus | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

La Juventus è una serie candidata alla vittoria dello scudetto e l’ultima giornata del campionato di Serie A ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di accorciare dalla vetta. L’Inter è reduce dalla sorprendente sconfitta casalinga contro il Sassuolo (1-2) e la classifica è sempre più corta. La prestazione dei bianconeri contro il Lecce non è stata brillante e solo un gol nella ripresa di Milik ha permesso alla ‘Vecchia Signora’ di conquistare tre punti importanti.

L’ultima sessione di calciomercato è stata condizionata dai problemi economici e dalla necessità di incassare per programmare al meglio il futuro. La Juventus si è affidata ad un top nel suo ruolo: Cristiano Giuntoli. Le qualità dell’ex Napoli non sono assolutamente in discussione e il dirigente avrà modo di dimostrare tutto il suo valore dalle prossime sessioni di mercato. E’ stato già bloccato un talento in grado di rappresentare il futuro e spostare gli equilibri anche nel presente: Heorhij Viktorovyč Sudakov.

Chi è Sudakov

Heorhij Viktorovyč Sudakov è un calciatore ucraiano classe 2002, attualmente protagonista con la maglia dello Shakhtar. Si tratta di un centrocampista offensivo, in grado di giocare in diversi ruoli: centrale, mezzala e trequartista. E’ un ‘gioiellino’ fortissimo dal punto di vista tecnico e con ampi margini di miglioramento. Il suo valore è aumentato moltissimo nell’ultima stagione e ha raggiunto i 30 milioni di euro. La Juventus spera di chiudere per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, un valore comunque altissimo per un calciatore 21enne.

Cresciuto nelle giovanili del Metalist, si mette in mostra e viene successivamente ingaggiato dallo Shakhtar. Inizia a diventare un calciatore prezioso per la squadra, soprattutto dal punto di vista tecnico. E’ già nel giro della Nazionale ucraina. E’ molto attivo anche sui social come confermano le foto pubblicate sul profilo Instagram. In particolar modo non sono passati inosservati gli scatti in compagnia della bella moglie.

Il dramma della guerra in Ucraina ha toccato da vicino anche la famiglia Sudakov. Il calciatore, infatti, è rimasto nascosto in un bunker durante l’assalto della Russia e proprio per questo motivo è sfumato il passaggio in squadre del calibro di Barcellona e Manchester City. Presto potrebbe giocare in un top club, alla Juventus. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Sudakov, in campo e nella vita privata.