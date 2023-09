Un altro svincolato firma in Italia: arriva il colpo grosso Santi Mina

CalcioWeb

Il calciomercato degli svincolati entra sempre più nel vivo e sono tanti i calciatori senza squadra e contratto destinati a trovare squadra entro i prossimi giorni. Un attaccante pronto al trasferimento in Italia è Santi Mina, si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza nel campionato italiano.

E’ un centravanti spagnolo classe 1995, in grado di disimpegnarsi principalmente nel ruolo di prima punta. All’occorrenza si è dimostrato un calciatore prezioso anche nei ruoli di seconda punta ed esterno. Si tratta di un attaccante completo, bravo a proteggere la palla e con un buon fiuto per il gol.

La prima esperienza è stata al Celta, prima in seconda squadra e poi con i grandi. L’avventura più importante della sua carriera è stata al Valencia, dal 2015 al 2019. Torna al Celta Vigo, infine l’esperienza all’Al-Shabab e lo svincolo.

Santi Mina in Italia

Santi Mina è pronto a sbarcare in Italia, addirittura nel campionato di Serie B. Il calciatore è alla ricerca del riscatto anche dal punto di vista personale dopo le pesanti accuse sulla vita privata. E’ stata raggiunto l’accordo dal punto di vista economico per il passaggio alla Sampdoria. L’inizio di stagione della squadra di Andrea Pirlo non è stato di certo positivo. In tre partite i blucerchiati hanno conquistato appena tre punti e le prestazioni non sono state all’altezza, soprattutto le ultime due contro Venezia e Pisa.

La squadra è stata costruita con l’obiettivo di vincere il campionato o almeno lottare per la qualificazione ai prossimi playoff. Le prime partite hanno confermato i problemi dell’organico, anche in attacco. La dirigenza ha deciso di correre subito ai ripari e l’arrivo dello svincolato Santi Mina rappresenta un importante passo verso il salto di qualità. L’arrrivo in Italia dello spagnolo è previsto nelle prossime ore, poi le visite mediche e la firma del contratto.