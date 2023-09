Svolta sul caso Antony: la scelta del Manchester United dopo le accuse di violenza

CalcioWeb

Nelle scorse settimane Antony, talentuoso esterno brasiliano del Manchester United, era finito al centro della cronaca per le accuse di violenza domestica denunciate dalla fidanzata Gabriella Cavallin. La ragazza ha parlato di maltrattamenti avvenuti dal 2022 allo scorso maggio e ha sporto denuncia per 3 volte. Successivamente, altre due donne in Brasile si sono fatte avanti denunciando maltrattamenti che il giocatore avrebbe operato nei loro confronti.

Il calciatore ha sempre respinto ogni accusa e ha da subito collaborato con la polizia. Lo scorso 10 settembre il Manchester United gli ha concesso un permesso per restare in Brasile a difendersi. Il calciatore resta sotto accusa, ma il Manchester United ha riferito che il calciatore ha fornito prove concrete della sua innocenza, le stesse messe a disposizione della polizia. Per questo motivo Antony potrà tornare ad allenarsi in gruppo regolarmente.

La decisione del Manchester United

“Il Manchester United ha deciso che Antony può tornare ad allenarsi a Carrington e a disposizione per le partite anche se le indagini della polizia continuano – hanno annunciato i Red Devils in un comunicato -. La sua posizione verrà rivalutata se le indagini delle autorità dovessero produrre altro. Come club, condanniamo ogni atto di violenza e di abusi e riconosciamo l’importanza di salvaguardare tutte le persone coinvolte“, è quanto si legge nel comunicato del club inglese.