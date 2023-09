Tottenham-Sheffield, tragedia sfiorata: un uomo rotola dagli spalti | VIDEO

CalcioWeb

La Premier League continua a regalare grande spettacolo, in particolar modo è stata scoppiettante la sfida tra Tottenham e Sheffield. L’inizio di stagione degli Spurs è stato ottimo e sono una seria candidata per le zone alte della classifica.

Gli ospiti passano in vantaggio al 73′ con Hamer e la vittoria sembra in ghiaccio. I padroni di casa non hanno la forza di reagire, poi lo scatto decisivo nel recupero. Al 98′ è Richarlison a pareggiare i conti, due minuti più tardi il clamoroso gol del 2-1 di Kulusevski.

Un video sul match Tottenham-Sheffield è diventato virale sui social. Nell’angolo dello stadio dei tifosi ospiti si vede un uomo rotolare giù dagli spalti. Le immagini ‘staccano’ e le conseguenze non sono state comunicate. Un bandierone posizionato nel settore ospite potrebbe aver evitato conseguenze gravi.

Get on this Sheffield fan hahah pic.twitter.com/YwrHEDTOxY — jord.c👾 (@koord1996) September 17, 2023