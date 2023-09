Verratti, viaggio ‘segreto’: il centrocampista italiano firma un ricco contratto

CalcioWeb

Il calciomercato contina a regalare sorprese. Dopo la rottura delle ultime settimane con il Psg, il centrocampista Marco Verratti ha deciso di cambiare maglia. L’ex Pescara non rientrava più nel piani del club e dell’allenatore Luis Enrique e l’addio è stato inevitabile. Secondo le ultime notizie il calciatore è volato in Qatar per firmare un ricco contratto con Al-Arabi.

Il centrocampista italiano è stato escluso dalla lista Champions dal Psg e il rapporto è naufragato dopo 11 anni di ‘convivenza’. Il club qatariota e il Psg hanno raggiunto l’accordo per una cifra di circa 50 milioni di euro. Secondo le ultime notizie il calciatore sarebbe già a Doha in attesa del via libera definitivo.

Verratti è un calciatore forte e non ha bisogno di presentazione. E’ un centrocampista di grande qualità e personalità. L’unica esperienza in Italia da professionista è stata al Pescara, poi il passaggio ad una big come il Psg.