Le rivelazioni di David Beckham: “il luogo del primo nostro primo appuntamento? Non tanto squallido”

CalcioWeb

David Beckham e la sua Victoria sono protagonisti di una nuova docu-serie Netflix, in uscita il 4 ottobre sulla piattaforma streaming. Il nuovo prodotto percorre la carriera del calciatore inglese, tra gioie e dolori, soffermandosi anche sulla vita privata.

Prima di diventare una delle coppie più famose e amate del mondo, Victoria e David Beckham hanno dovuto attraversare un periodo lontano dai riflettori, nascondendosi dai paparazzi, in un momento per loro molto importante.

Il primo incontro tra David e Victoria

David Beckham e Victoria erano entrambi delle grandi star all’epoca, con l’ex Spice ai vertici delle classifiche nel 1997 ed il calciatore inglese che aveva già ottenuto grandi successi in Premier League e Fa Cup.

Data la loro fama, i due hanno cercato di tenere la loro storia d’amore segreta e Victoria ha rivelato che i loro primi incontri sono stati in alcuni parcheggi. “Il mio manager continuava a dire ‘cerca di tenere la cosa nascosta’. Quindi ci incontravamo nei parcheggi e non è così squallido come sembra“, ha ammesso l’ex Spice.

I due si incontrarono per la prima volta a una partita di calcio di beneficenza e Victoria ha rivelato di aver scritto il suo numero di telefono sul retro di un biglietto aereo che aveva con sé, che ha ancora. Nel 1998 David e Victoria si fidanzarono e dopo 18 mesi si sposarono e dal loro amore sono nati negli anni successivi quattro splendidi figli.

I due divennero la coppia di celebrità più famosa della nazione e da allora sono conosciuti come Posh e Becks.

Lo ‘scandalo’ del parcheggio

In tanti gridano allo scandalo, dicendosi disgustati dalla scelta di Victoria e David di incontrarsi in un parcheggio, ma di squallido c’è ben poco. Giovani, belli e famosi, i due desideravano solo un po’ di privacy e in un momento così importante per loro era difficile, se non impossibile, potersi permettere qualcosa di diverso senza essere circondati da paparazzi e finire sulle prime pagine dei tabloid. La coppia ha avuto molto tempo, poi, per ‘recuperare’ e concedersi appuntamenti migliori. Ma chi l’ha detto che non può esserci del romanticismo in un appuntamento al parcheggio?