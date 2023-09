Vidal conferma la ‘fede’ interista: snobba e offende il Milan

CalcioWeb

E’ stato uno dei calciatori più importanti degli ultimi anni e un punto di riferimento anche con la maglia dell’Inter. Il riferimento è al centrocampista Arturo Vidal, calciatore cileno attualmente all’Athletico Paranaense. Protagonista dentro e fuori dal campo, l’esperienza più importante è stata con la maglia della Juventus.

Nel corso della carriera ha indossato altre divise molto importanti come Colo-Colo, Leverkusen, Bayern Monaco, Barcellona, Inter e Flamengo. Nelle ultime ore il cileno ha confermato la ‘fede’ interista e l’attacco al Milan è stato clamoroso.

Il commento di Vidal

Il Milan è reduce dalla debacle nel derby contro l’Inter e dal pareggio in Champions League contro il Newcastle con il punteggio di 0-0. Proprio l’ultima prestazione dei rossoneri non è stata particolarmente apprezzata dal cileno.

“Ho visto la partita peggiore nella storia della Champions League tra Milan e Newcastle. Non come quella tra Porto e Shakhtar, grandioso. Noioso il City, come sempre. Quella tra PSG e Borussia, il secondo tempo è stato bello, nel primo tempo mi sono addormentato. Ma quegli sc… del Milan con il Newcastle mi hanno lasciato male. Sono fortunati perché sanno solo correre, altrimenti non sarebbero lì. Non capisco il Newcastle, arriva quarto in campionato, ma non fa niente, è disgustoso. Devono rischiare la vita, se è la loro prima partita, mostrare qualcosa in più, mi hanno lasciato arrabbiato da morire”.