Abbracci e palleggi, Alvaro Morata incontra la piccola Maria | VIDEO

Alvaro Morata dal cuore d’oro. Il calciatore dell’Atletico Madrid ha voluto incontrare di persona una bimba a lui molto cara. Lo spagnolo ha potuto scambiare quattro chiacchiere e anche qualche palleggio con Maria, una giovanissima calciatrice, sua tifosissima, malata di cancro.

Maria, di soli 11 anni, ha avuto tre ricadute ed è al suo 10° ciclo di chemioterapia. L’incontro con Morata è stato davvero speciale.

“Ieri sera abbiamo vissuto una delle storie più belle che conosco nel mondo del calcio. Maria è una grande giocatrice e innamorata dell’Atletico. Il suo idolo è Alvaro Morata e qualche giorno fa si sono conosciuti via video. Alvaro mi ha chiesto per favore di portarla a una partita che voleva conoscerla di persona e farle una sorpresa. Ieri Maria era venuta a Madrid per iniziare il suo decimo ciclo di chemioterapia. A soli 11 anni. L’ho comunicato all’Atletico Madrid ed è stato emozionante come il club e i suoi dipendenti hanno organizzato tutto affinché Maria potesse realizzare il suo sogno. Il resto del video è impossibile vederlo senza lacrime agli occhi. Alvaro, che dire di te, sei una delle persone più grandi che abbia mai conosciuto, grazie per aver reso Maria così felice. Oggi è andata in ospedale con la tua maglietta e più forte che mai per vincere questa battaglia“, ha scritto Caballero sui social.

