Antonio Conte ‘interrogato’ alla festa della Juventus: la risposta sul Napoli

Il nome di Antonio Conte continua a circolare come possibile sostituto di Rudi Garcia al Napoli. Ricordiamo che ancora il presidente De Laurentiis non ha preso una decisione definitiva sull’allenatore francese e sono in corso valutazioni. I preferiti sono Conte, Tudor e Gallardo.

Proprio Antonio Conte ha commentato le ultime voci alla serata-evento per i 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus: “per adesso mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa, ho deciso di fermarmi con il Tottenham – ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport -. Di base c’è la volontà di riposare e godermi la famiglia, poi sappiamo benissimo che possono succedere tantissime cose. Napoli? Bisogna sempre avere grande rispetto ed educazione, assolutamente”.

La chiusura al Napoli sembra netta. Secondo le ultime indiscrezioni circolate nell’ambiente bianconero, Antonio Conte potrebbe rimanere fermo fino al termine della stagione e ripartire dal 2024/2025 proprio alla guida dei bianconeri.