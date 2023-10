Antonio Conte, la risposta al Napoli arriva ‘via social’ | FOTO

CalcioWeb

Come ribadito da CalcioWeb la trattativa per il passaggio di Antonio Conte al Napoli è in salita. Il club azzurro ha contattato l’ex Juventus per valutare la possibilità di un esonero di Rudi Garcia, spalle al muro dopo l’inizio di stagione deludente. La squadra è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina e la vetta della classifica occupata dal Milan è distante 7 punti.

Il Napoli ha iniziato a valutare alcuni nomi e l’unico in grado di stuzzicare la fantasia del presidente De Laurentiis è stato quello di Antonio Conte. L’ex Ct della Nazionale italiana ha chiuso la porta: “sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia”, il messaggio in una Storia Instagram.

La conferma di Rudi Garcia sembra, a questo punto, inevitabile. Il club azzurro potrebbe concedere al francese altre due possibilità nelle prossime partite di campionato e Champions League, poi eventualmente valutare la pista Tudor. Sul futuro di Conte, invece, continuano a circolare indiscrezioni interessanti: sarebbe già un promesso sposo della Juventus per la prossima stagione.